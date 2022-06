Het verduurzamen van je huis zorgt voor lagere rekeningen

Gemeente EdeDuurzaamheid is een wereldwijd actueel thema dat steeds in ontwikkeling is. Ook in Ede zijn inwoners, ondernemers en de gemeente hier mee bezig. Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is isolatie. Gezien de hoge energieprijzen van tegenwoordig, is dit thema nog belangrijker.

Goed nieuws. De Edese isolatieactie is sinds kort van start. Inwoners kunnen advies en hulp bij spouwmuur- en vloerisolatie krijgen. Er doen al 250 Edese huishoudens mee aan de actie.

In 2050 wil Ede energieneutraal zijn. Dit betekent dat ze net zoveel energie willen gebruiken als dat ze duurzaam opwekken. Minder verbruik betekent dat ze minder hoeven op te wekken. Ook als de huizen in de toekomst aardgasvrij worden, is het belangrijk dat ze goed geïsoleerd zijn. Daarom organiseert de gemeente Ede samen met energie coöperatie ValleiEnergie de Edese Isolatieactie.

Duurzamer en een lagere rekening

Als je huis gebouwd is voor 1990 en er in de tussentijd geen of weinig extra isolerende maatregelen zijn uitgevoerd, is de Edese isolatieactie interessant voor jou. Wil jij spouwmuurisolatie of vloerisolatie laten aanbrengen? Meld je dan aan voor deze actie.

Hoe gaat dat in zijn werk? Als je interesse hebt kun je je vrijblijvend aanmelden. Een deskundig adviseur van Platform Duurzaam Samenwerken (Plat DuS) komt bij jou thuis langs voor isolatieadvies op maat. Aan de hand van deze afspraak, ontvang je een vrijblijvende offerte. Heb je recht op subsidie? De energieambassadeurs van het energieloket helpen je met de aanvraag hiervan. Wanneer je besluit er gebruik van de maken, wordt jouw huis geïsoleerd door vakmensen. Vanaf dat moment woon jij comfortabeler, duurzamer en met een lagere energierekening.

Geen rommel en gedoe in huis

Bang voor grote verbouwingen en troep in huis? Geen paniek, veel plekken zijn prima te isoleren zonder verbouwing of veel rommel en gedoe. Spouwmuurisolatie gebeurt bijvoorbeeld vanaf de buitenkant. Het materiaal wordt in de muur gespoten en dat is binnen een halve of hele dag klaar. De meeste vloeren kunnen daarnaast via de kruipruimte worden geïsoleerd.

Verdien je investering makkelijk terug

Je bespaart met vloer- en spouwmuurisolatie voor een gemiddelde hoekwoning gemiddeld 1000,- euro per jaar. De investering heb je naar verwachting binnen drie tot vijf jaar terugverdiend. Op dit moment zijn er grote verschillen tussen de energieprijzen die consumenten betalen. Bij een hogere energieprijs is de besparing uiteraard ook een stuk hoger. Ook is de besparing afhankelijk van het type woning. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in besparing tussen een vrijstaande woning of een tussenwoning. Jouw besparing kan dus afwijken van het gemiddelde van 1000,- euro per jaar. Wat je precies gaat besparen ontdek je door mee te doen aan de isolatieactie. Kijk voor meer informatie over de kosten en besparing op de website.

Meld je aan voor de actie

De actie loopt tot en met 30 juni 2022. Als je akkoord gaat met de offerte, dan is de isolatie binnen vier maanden aangebracht. Tijdens de zomervakantie zijn er vaak langere wachttijden. Kortom, hoe eerder je je inschrijft, hoe groter de kans dat je huis voor de winter geïsoleerd is. Wel zo fijn gezien de onzekerheid rond de hoogte van de energieprijzen.

Heb je vragen over de isolatieactie of wil je graag meer informatie? Kom langs bij het mobiele energieloket. De komende maanden staat het loket door heel Ede. Bekijk de planning in de kalender. Liever mailen of bellen? Neem dan contact op met teun@energieloket-ede.nl of via 06 – 107 312 61.