Het was kantje boord, maar Thibault (10) heeft nier van vader Dries (45) gekregen: ‘Extreem emotioneel’

Dries Beljon (45) uit Zeist deed ‘het maximale’ voor zijn zoon Thibault (10) en gaf hem zijn linkernier. ,,Extreem emotioneel en bizar mooi om te kunnen doen. Al was het kantje boord.’’ Hijzelf moet daardoor op 1 juli 500 km fietsen in 24 uur, met slechts één nier. ,,Dat kan prima.’’

Zoontje Thibault is 12 dagen oud als hij na overleg met de arts terug moet naar het ziekenhuis. ,,Zijn lichaamsgewicht was sinds de bevalling meer dan 10 procent gedaald. Uit onderzoek bleek dat zijn nierfunctie heel slecht was. Mijn vrouw Mildred en ik schrokken ons het apelazarus. Zijn beide nieren waren niet goed ontwikkeld.’’

Ze blijken maar voor 5 à 10 procent te werken. ,,Een godswonder dat hij levend is geboren. Thibault was enkele weken te vroeg en daardoor net op tijd. In het eerste jaar is de nierfunctie verbeterd tot zo’n 30 procent. Maar dat is veel te weinig. Hij was dus chronisch ernstig ziek. Als ouder weet je dan: daar kan hij niet lang mee verder.’’

Opeens Nibbits eten

Ook de maag en darmen van de kleine Thibault werken nauwelijks. Hij spuugt veel en krijgt heel lang 20 uur per dag sondevoeding. ,,Totdat hij rond zijn vijfde opeens Nibbits ging eten en interesse kreeg in vast voedsel. Ook het spugen werd minder. Door de geweldige eetkliniek in De Meern leerde hij alsnog eten en durfden we sondevoeding deels los te laten.’’

Het was bizar spannend of Thibault het met nog maar 12 procent nierfunc­tie zou redden Dries Beljon

Thibault moet tot dertig pillen en drankjes per dag naar binnen werken om de nierfunctie te verbeteren. ,,Ondanks dat is het een vrolijk kind, met levenslust en heel positief. Medeleerlingen merkten weinig van zijn nierziekte, al kon hij slechts halve dagen naar school en nauwelijks met vriendjes spelen. Dat deed hij dus maar met zijn zus en later ook zijn broertje.’’

Eigen nier eerst

Maar de dag dat er een besluit moet vallen nadert: gaat Thibault aan de dialyse of krijgt hij een donornier. ,,Bij transplantatie heeft een nier van directe familie de voorkeur. Dat verdubbelt de kans op succes en zo’n nier zal ook veel langer meegaan. Mildred en ik waren allebei een optie. Het beste orgaan moest het worden en dat bleek mijn linkernier.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Dries Beljon. © Jerald de Leeuw | Nierstichting

De operaties staan gepland voor mei 2020, maar corona gooit roet in het eten. Alles gaat op slot, ingrepen worden uitgesteld. Beljon houdt een hand onder zijn kin. ,,De stress zat ons tot hier. Terwijl de buurt buiten speelde, hielden wij onze kinderen binnen, ook toen de scholen weer open gingen. Het werkte, niemand van ons kreeg corona. Thibault had nog maar 12 procent nierfunctie. Het was bizar spannend of hij het zou redden.’’

Het gaat door!

Nieuwe planning: operaties in december. ,,Opgenomen in het AMC hoorden we op het nieuws dat alle planbare zorg werd stopgezet. Alleen echt spoedeisende zaken gingen door. ‘Dat is die van ons toch?’, vroeg ik de verpleegkundige. Daarover werd vergaderd, zei ze. Ik dacht: ik ga hier niet met twee nieren de deur uit. ‘s Avonds kregen we groen licht en had Thibault nog maar 2 procent nierfunctie.’’

Beljon wil zelf zo fit mogelijk zijn. ,,Een nier afstaan blijft een risico. Maar mocht het misgaan met die ene nier die ik nog heb, dan sta ik door mijn gift hoger op de wachtlijst voor een donornier. Maar ik hoop vooral dat Thibault 40 jaar plezier heeft van mijn nier. Wat het betekende dat ik hem kon helpen? Dat is moeilijk in woorden te vatten. Het was extreem emotioneel en bizar mooi om te kunnen doen.’’

Je kunt bij leven een nier geven en daarna toch een goed bestaan hebben Dries Beljon

Operatie geslaagd

Vader is zo klaar, maar de chirurg is een hele dag met Thibault bezig. Ondanks complicaties komt het goed. ,,Meest gelukzalige moment? Ik huilde toen ik hoorde dat zijn operatie was geslaagd en mijn donornier goed werkte. Virusinfecties zorgden ervoor dat Thibault in het eerste jaar vaak naar het ziekenhuis moest. Wat wij als ouders dan deden? Vloeken, duimen dat het goed zou gaan en focussen op hem gezond houden.’’

Beljon, advocaat van beroep, heeft nu een nier minder, maar eigenlijk merkt hij het verschil niet. ,,Dat is het bijzondere van dit verhaal. Ik was twee dagen na de operatie weer thuis en na een half jaar conditioneel weer op niveau. Ook met Thibault gaat het goed. Hij mag alles, alleen contactsporten en bepaalde voeding worden afgeraden. Hij tennist en wordt elke drie maanden gecontroleerd. Eindelijk staan de nieren niet meer de hele dag centraal.’’

Een pokkeneind fietsen

Beljon zelf heeft artrose in z’n linkervoet. Tennissen gaat niet, hardlopen idem. Dus werd wielrennen zijn sport. ,,En ik kijk er ook graag naar. Recent heb ik nog 170 km door de Limburgse heuvels gefietst, dus die 500 vlakke kilometers van de Coast tot Coast Challenge moeten ook lukken. Al is dat wel een pokkeneind.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Dries Beljon © Jerald de Leeuw | Nierstichting

Voor de Nierstichting fietst hij geld bij elkaar voor meer onderzoek, onder meer naar uit eigen cellen gekweekte nieren. ,,Ik hoop dat ze zover zijn als Thibault onverhoopt een andere nier nodig heeft. En ik doe de tocht ook om te laten zien dat je bij leven een nier kunt geven en daarna toch een goed bestaan hebben. Aandacht voor de Nierstichting is sowieso goed. Door zout, slechte voeding en te weinig beweging dreigen onze nieren een groot probleem te worden.’’

Liever solo

Beljon rijdt de in 24 uur af te leggen tocht als een van de weinigen alleen en zonder volgauto. ,,Ik moet door verplichte pauzes gemiddeld 22,7 km per uur rijden. En de nacht zal zwaar zijn. De tocht is toch wat extremer dan ik dacht, maar ik ben er bijna klaar voor.’’

De vraag of hij de tocht niet een keer met beide nieren wil doen, wordt niet begrepen. ,,Hoe bedoel je? Ah, dat ik samen met Thibault de Coast to Coast Challenge doe. Haha. Dat zou supergaaf zijn. Maar hij moet zijn tweede ritje op de mountainbike nog maken. Hij is wel het gezinslid dat het langste met zijn vader naar wielrennen op tv kijkt. Dus er is hoop.’’

Dries Beljon start zaterdag 1 juli om 12 uur in Zoutkamp (GR) en mag tot zondag 12 uur arriveren in Zoutelande (Z). Hem steunen kan op coasttocoastchallenge.nl.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.