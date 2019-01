Het weekendgevoel van burgemeester Marcouch: ‘Ik word blij als de markt wordt opgebouwd’

Wat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Ahmed Marcouch (49)

Functie: burgemeester van Arnhem

Huisgenoten: vrouw en zoontje van 3

U woonde jarenlang in Amsterdam. Hoe bevalt Arnhem?

,,De verhuizing is me zeer goed bevallen. Arnhem heeft een pittoreske, sfeervolle en gezellige binnenstad, die wordt omringd door prachtige natuur. Mijn driejarige zoontje is groot fan van Arnhem. Als ik zeg dat we naar Amsterdam gaan, protesteert hij. Liever wil hij naar de kinderboerderij in park Presikhaaf.”

Komt u nog veel in Amsterdam?

,,Mijn familie woont er: mijn drie andere kinderen, broers, zussen, mijn stiefmoeder... Zodra ik in de gelegenheid ben, zoek ik ze op. De traditie dat onze familie bij elkaar komt in het huis van mijn vader is na zijn overlijden in 2009 voortgezet. We treffen elkaar bij mijn stiefmoeder. Onder het genot van koffie en thee nemen we het leven door.”

Dat samenkomen gebeurt meestal in het weekend?

,,Ja. Al is het als burgemeester soms lastig plannen. De vrije tijd die ik heb, reserveer ik voor mijn gezin en familie. Mijn ambitie is om evenwicht te vinden tussen werk en privé.”

Lukt dat?

,,Niet altijd. Los van het feit dat ik als burgemeester in het weekend evenementen bijwoon, moet ik altijd bereikbaar zijn. Voor deze baan komt het goed uit dat ik geen alcohol drink. De piketdienst gaat ten koste van de spontaniteit: op vrijdagmiddag besluiten dat je een weekendje weggaat, is er niet bij.”

Wat doet u verder graag in het weekend?

,,Ik ben een wandelaar. Ik loop graag over de Veluwe, in park Presikhaaf en Sonsbeek. Of ik slenter door de binnenstad.”

Kunt u prettig door binnenstad slenteren? U bent voor de mensen toch de burgemeester, ook in uw vrije tijd.

,,Ik laat me niet weerhouden omdat ik op straat wordt aangesproken. Ik vind de herkenning plezierig. Ik luister graag naar de verhalen van de mensen en vind het belangrijk dat Arnhemmers bij de burgemeester terecht kunnen met hun verhalen. Soms duurt een verhaal te lang, dan kap ik iemand af en verzoek hem of haar een afspraak te maken.”

Het weekend wordt regelmatig gevuld met vader-en-zoon-momentjes?

,,Ja, dan gaan we naar plaatsen waar een speelhoek is, bijvoorbeeld het pannenkoekenhuis in Schaarsbergen. Erg blij wordt mijn zoontje van wat hij de donkere speeltuin noemt, een overdekte speelhal in Duiven.”