Het wordt tijd voor een sterk Europees leger

Deze ploegen kunnen Feyenoord, AZ, PSV en Vitesse loten in de Conference League

PSV en Vitesse voegden zich donderdag bij de laatste zestien teams in de Conference League. Dat brengt het totaal aantal Nederlandse clubs in de achtste finales van het nieuwe Europese toernooi op vier, want Feyenoord en AZ wisten zich voor de winterstop al te plaatsen als groepshoofd.

0:23