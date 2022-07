Het zorginfarct is volgens Wouter Bos al begonnen: ‘De zorg waar mensen recht op hebben is al niet meer te leveren’

Denk niet dat hij op het hoofdkantoor van Coöperatie Menzis in Wageningen een beetje op de winkel komt passen. Sterker: hij heeft haast. ,,In de Amerikaanse politiek gebruiken ze de kreet ‘never waste a good crisis’.” Dus is dit misschien wel de perfecte tijd om in de zorg dingen drastisch te veranderen. ,,We hebben een (dreigend) zorginfarct: mensen krijgen niet de zorg waar ze recht op hebben omdat er onvoldoende mensen in de zorg beschikbaar zijn. Dus laten we de zorg anders organiseren.”