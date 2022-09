Hetty werd doodgemarteld door haar man die zich nu meldt voor erfenis • Annemiek van Vleuten is goud

HOE LANG KAN ROB JETTEN NOG NAAR ZIJN BAKKER? | Klimaatminister Rob Jetten haalt zijn brood bij Hans, de Echte Bakker in Beek-Ubbergen, vertelde hij deze week in een interview met tv-programma Nieuwsuur. De bakker betaalt nu drie keer zoveel voor energie. Kan Jetten hier straks nog zijn brood kopen?

MAN OVERLIJDT TIJDENS REDDEN VAN VOGEL | Een man is zaterdagochtend van een ladder gevallen in Dordrecht en daarbij om het leven gekomen. De politie spreekt van een ‘noodlottig ongeval’. Volgens buurtbewoners probeerde hij mogelijk een dier te redden uit een boom.

ANNEMIEK VAN VLEUTEN IS GOUD | Voor al uw wonderlijke sportmomenten: Annemiek van Vleuten, bijna veertig jaar. Wereldkampioen worden met een breukje in je elleboog. Ze won ongekend vaak en indrukwekkend. Maar: ,,Dit is de mooiste overwinning uit mijn carrière.’’

MAN MARTELDE VROUW TOT DE DOOD EN VRAAGT ERFENIS | Een man uit Beuningen die zijn vrouw tot de dood heeft gemarteld, eist de erfenis van zijn slachtoffer op. Volgens de rechtbank heeft hij inderdaad recht op haar familievermogen. De nabestaanden zijn in shock. ,,Dit is zo onrechtvaardig”, zeggen ze.

JOURNALISTEN WERKTE DAGEN VOOR NEPDATINGSITE | Medewerkers van nepdatingsites hebben toegang tot zeer intieme privégegevens en (naakt)foto’s van klanten met wie ze onder een valse naam chatten. Dat concludeert journalist Jerry Vermanen van tv-programma Pointer, nadat hij drie dagen meewerkte op zo’n platform. ,,Aan de achterkant zie je dat het gesprek klanten soms al honderden euro’s kostte.”

BEKNELD EN ACHTERGELATEN | Hulpverleners zijn vrijdagavond rond 23.38 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Brugstraat in Ewijk. Ter plaatse troffen hulpverleners een zwaar beschadigde auto aan waarbij de bijrijder nog bekneld zat. Van de bestuurder ontbrak ieder spoor: mogelijk was diegene direct na het ongeval gevlucht.

AUTO MET WAPENS EN EXPLOSIEVEN GEVONDEN BIJ HUIS BELGISCHE MINISTER | De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wordt extra streng beveiligd nadat bij zijn villa in Kortrijk een auto met Nederlandse nummerplaten werd aangetroffen waarin onder meer zware vuurwapens lagen. Drie Nederlandse verdachten (20, 29 en 48 jaar) zijn opgepakt in Den Haag en Leidschendam.

DOCUMENTAIRE OVER ‘SCHIJNSTUDENT’ | De documentairemakers stonden in de rij toen ze twee jaar geleden hoorden over Dianne Tonies. De 26-jarige Heesche deed zes jaar lang alsof ze geneeskunde studeerde en maakte begin 2020 een einde aan haar leven.

AUTOMOBILIST BOTST TEGEN BOOM IN WAGENINGEN | Op de Grindweg in Wageningen is vrijdagnacht een 25-jarige man uit Ede gewond geraakt nadat hij met zijn auto in een flauwe bocht frontaal tegen een boom is gereden. Het slachtoffer is overbracht naar het ziekenhuis.

GEK VAN HORECA-AFVAL | Opengereten vuilniszakken vol etensresten, bijna zo hoog gestapeld als het muurtje ernaast. Horeca-afval in de Nijmeegse binnenstad zorgt voor veel overlast. Bewoners klagen over stank en ongedierte.

BOEREN VERKOPEN NA 32 JAAR HUN KOEIEN | Na 32 jaar melken verkochten Gerard en Anneke Braam-Teunissen uit Etten vier jaar terug al hun koeien. Sinds deze zomer runnen ze een winkel met terras en ruimte voor feestjes en workshops. En er is nog een klein aantal dieren. ,,We voelen ons nog steeds op en top boer.”

KEERT HET MONDKAPJE TERUG? | Het aantal mensen met corona-achtige klachten is nog laag, maar is in een maand tijd wel meer dan verdubbeld. De verwachting is er dat de komende maanden er een nieuwe coronagolf komt. Daarom moet het dragen van mondkapjes op veel grotere schaal worden heringevoerd.