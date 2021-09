Heumensoord 2.0: vluchtelingenopvang na zes jaar terug in de Nijmeegse bossen

kijkenVan een kale vlakte tussen de bossen naar een asielopvang voor Afghanen die halsoverkop hun land zijn ontvlucht. Zes jaar nadat in Nijmegen voor het eerst een tijdelijke asielopvang in Heumensoord werd opgetuigd, bouwde Defensie in tien dagen tijd een nieuwe noodopvang. Deze week kwamen de eerste Afgaanse evacués aan.