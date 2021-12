Heuse horror: hoe Loes de hele nacht gevangen zat op de wc van een begraafplaats

VIDEO Lekkages in appartemen­ten­com­plex in Doorwerth, water en elektra uit voorzorg afgesloten

DOORWERTH - In een appartementencomplex aan de Rolandseck in Doorwerth is sprake van meerdere lekkages. Uit voorzorg is daarom de water- en elektravoorziening van alle 72 woningen afgesloten.

16:08