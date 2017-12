'Hier hebben jullie de vrijheid om religie achterwege te laten'

Tijdens de islamitische feesten, zoals het Suikerfeest, is het verder de bedoeling dat je iets afstaat aan een ander. Ook als je het zelf moeilijk kunt missen. ,,Er is altijd iemand armer dan jij.” Anwar vroeg zijn moeder in Syrië namens hem geld te geven aan iemand te geven die het nodig had. In Nederland kent hij niemand die arm is. ,,Daarna belde de vrouw aan wie ze het geld gegeven had me op om me te bedanken. De vrouw heeft een gehandicapt kind en ze had van het geld ook iets voor het kind gekocht. Daar krijg ik een goed gevoel van.”



Het is nu wat rustiger in Syrië. Terreurorganisatie IS is bijna helemaal uit het land verdreven en er wordt weer opgebouwd. Anwar hoopt dat de mensen in Syrië het komende jaar de pijn van de oorlog kunnen vergeten en elkaar kunnen vergeven. ,,Ik weet zeker dat er weer vrede komt in Syrië. Niet door ingrijpen van de regering, maar omdat mensen het zelf willen.”