Hier luistert een wildvreemde passant naar: ‘Kwam hem op YouTube tegen’

En PassantWaar luisteren al die mensen naar die onderweg zijn van A naar B? En wat is hun bestemming? Je leest het in de rubriek En Passant. Vandaag: Bram Ketting (21) uit Tiel.

Luistert naar: ,,Experience van Ludovico Einaudi. Hij had een video op een YouTubekanaal gemaakt, een tiny desk concert. Daar ben ik hem tegengekomen en nu luister ik dit. Is echt leuk. Over het algemeen luister ik heel veel hiphop, maar ik ben niet zo moeilijk. Ik luister van alles door elkaar heen. Onderweg vooral muziek, maar ik werk soms ook als ik in de trein zit, of doe een beetje social media.”

Is onderweg naar: ,,Tiel. Ik ben bij mijn vriendin geweest in Nijmegen. Ik kom wel drie keer per week in Nijmegen. Soms kom ik vanuit Utrecht. Daar werk ik bij VR Nederland dat zich bezighoudt met VR-brillen. Ik doe daar de sales. Ik studeer overigens bedrijfsinnovatie bij Avans Hogeschool in Den Bosch, en daarnaast ben ik teamleider bij Albert Heijn. Dus ik ben best wel bezig en reis aardig wat af.”

Is in het dagelijks leven ook nog bezig met: ,,Ik had met vrienden een voetbalteam, maar dat is een beetje gestopt. Je zit toch in zo’n periode dat iedereen naar een andere stad verhuist, dus sporten schiet er momenteel een beetje bij in. Maar ik ben ook wel druk met werk, studie, vriendin en chillen met vrienden. Ik ben afgelopen zomer wel naar aan aantal festivalletjes geweest, zoals Dance Valley bij Amsterdam. En ik ben twee keer op vakantie geweest: Griekenland met mijn vriendin, en met mijn vriendengroep naar Portugal, Lissabon. Ik mag niet klagen, hahaha.”