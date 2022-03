Hier trainen militairen komende week in Oost-Nederland

Graven­berch redt Ajax tegen Cambuur met uithaal in blessure­tijd, koploper komt weer goed weg

Ajax heeft de uitwedstrijd bij Cambuur met veel pijn en moeite gewonnen. Ryan Gravenberch schoot in de 92ste minuut met een prachtige uithaal via de binnenkant van de paal de 2-3 binnen, waardoor Ajax puntenverlies kwam in aanloop naar de topduels met Benfica en Feyenoord van komende week.

22:09