Hierom is het in Arnhem zo vaak noodweer

Veel kelders onder water na hoosbui van zondag: Arnhem en omgeving kregen de volle laag

ARNHEM - De hoosbui van zondagavond en -nacht heeft voor veel wateroverlast in Arnhem en omgeving gezorgd. Kelders in lage gelegen delen van Arnhem liepen onder water. De Zutphensestraatweg in Velp is urenlang gestremd geweest vanwege wateroverlast.

21 februari