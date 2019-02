Hierom ontgassen schepen en de bemanning loopt het grootste risico

Scheuren en barsten; Friese boerderij keldert sinds hete zomer achteruit

10:43 De scheuren zitten in de muur, boven is al een kier van vier centimeter tussen het voorhuis en het middelste deel van de boerderij en de kozijnen barsten uit elkaar. De familie Dekker uit het Friese Spanga ziet haar woning sinds de warme zomer in rap tempo achteruit kelderen. ‘Oeh, dit is wel heel zorgelijk.’