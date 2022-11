Hij is er! Sint heeft ’t warm: ‘Normaal heb ik zin in boerenkool, maar nu zou een mojito er ook wel ingaan’

met videoHet was even lastig voor de Sint zoals veel kinderen wel hebben gezien in het Sinterklaasjournaal. Maar uiteindelijk is het gelukt en is de goedheiligman ook in onze regio aangekomen. Heel veel blije gezichten en grote verwachtingen.

Bijvoorbeel in de provinciehoofdstad. De Sint vindt het heerlijk om weer in Arnhem te zijn, zegt hij eenmaal aangekomen op de met opgewonden kinderen overladen Rijnkade waar de zon nog volop schijnt deze zaterdagmiddag. ,,Het is een beetje te warm”, vindt hij.



,,Normaal heb ik altijd zin in boerenkool op dit moment, maar nu zou een mojito er ook wel wel ingaan”, aldus de Sint voordat hij een tour door de stad gaat maken.



Het werd nog even spannend toen Sinterklaas eenmaal zijn paard had bestegen. ,,Hij viel er bijna af net!”, zegt omstander Kees van Drie. ,,Het paard begon te bokken, en dat ging maar net goed. Alleen zijn mijter viel op de grond.”

Volledig scherm Sinterklaas komt aan in Arnhem. © Rolf Hensel

Feestelijk onthaal in Doetinchem

Sinterklaas werd dit jaar in Doetinchem niet feestelijk onthaald op het Simonsplein, zoals in vorige jaren, maar op het plein voor het gemeentehuis. Burgemeester Boumans verwelkomde hem en er was een muzikaal feestprogramma voor de Sint. Daarna trok hij de binnenstad in.

Volledig scherm Sinterklaas is aangekomen in Doetinchem. © theo kock persfotografie

Sint lekker vroeg in Zevenaar

Sinterklaas meldde zich zaterdagmiddag twintig minuten eerder dan afgesproken in het centrum van Zevenaar. Gelukkig stonden de meeste kinderen al lang en breed klaar om hem welkom te heten. De pieten die de Sint begeleidden waren op verschillende manieren geschminkt, van enkele vegen tot zwart.

Volledig scherm Een en al vrolijkheid bij de aankomst van Sinterklaas in Zevenaar. © Theo Kock persfotografie

Roetveegpieten! Totaal geen punt in Nijmegen

Boks! Daar is hij weer en na twee jaar kon het weer met een groots feest gevierd worden in Nijmegen: de intocht van Sinterklaas. Duizenden kinderen en ouders stroomden zaterdag rond het middaguur samen op de Waalkade om de goedheiligman en zijn meer dan honderd pieten te verwelkomen.

In Nijmegen voor het eerst alleen maar roetveegpieten dit jaar en dat leidde tot geen enkel probleem. Geen protesten, een gemoedelijke sfeer en blije kinderen, dat was de teneur in de Waalstad.

Volledig scherm Sinterklaasintocht aan Waalkade. © Gerard Verschooten

Grote drukte bij aankomst in Veenendaal

Goed en wel geland in Hellevoetsluis en al gelijk door naar Veenendaal: Sinterklaas had de Veenendaalse jeugd niet blijer kunnen maken. Honderden kinderen en ouders wachtten de goedheiligman zaterdagmiddag op in het centrum en konden hem en zijn pieten gedurende de middag overal tegenkomen.

Een kinderhand met een zakje kruidnoten is gauw gevuld, bleek zaterdagmiddag wel. Een smakelijke voorbode voor de komst van de grote baas, bleek wel uit de reacties van de kinderen bij het stadsstrand en het Kees Stipplein. Terwijl een pietenband het ene na het andere sinterklaasliedje ten gehore brengt, stroomt het Veenendaalse centrum vol met mijters, pietenmutsen en zelfs -pakken. Met groot enthousiasme wordt Sinterklaas ontvangen. Het feest kan beginnen.

Volledig scherm Drukte bij de intocht in Veenendaal. © videostill