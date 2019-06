Hij is overleden, maar nog altijd dichtbij, zelfs letterlijk

Soms zijn er mensen die in je werk een soort vader voor je zijn. Mensen die je beschermen, je adviseren, je soms aan de hand nemen, op weg helpen. Nijmegenaar Gerard Legebeke was zo iemand.



Hij was een stuk ouder dan ik. Voor hem was ik lang de kleine Sinan, het manneke in het winkeltje van mijn moeder in de Nijmeegse wijk Bottendaal. En hij, hij was onderzoeksjournalist bij Argos in Hilversum.