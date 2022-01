Hij maakte de nummer 1 van de Gelderse top 100, maar de muziek stopt voor Rob van Horssen

interview | videoBEUNINGEN - Zijn vingers glijden over de toetsen van zijn vleugel, thuis in Beuningen. Rob van Horssen (57) speelt er zijn zelfgeschreven nummer ‘House of cards’. De onverwachte nummer 1 van de Gelderse top 100. Maar Van Horssens pinken haperen, een octaaf lukt niet meer. Hij heeft ALS.