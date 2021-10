Hij sliep in B&B's zonder te betalen, en incasseerde aanbetalingen voor klussen die hij niet uitvoerde: man uit Lobith (40) hangt celstraf boven het hoofd

Dat gebeurde bijna twee jaar lang stelselmatig tussen februari 2019 en eind 2020 met name in Gelderland, aldus de aanklacht. De man heeft alles toegegeven.

De man was zelf niet op de zitting in de rechtbank in Zutphen, maar een aantal van de partijen die hij oplichtte wel. Hij sliep bij vijf bed & breakfasts, in Neerijnen, Groenlo, Elst, Wageningen en Hall, die hij in totaal 6000 euro aan overnachtingen nooit betaalde. Hij vertelde de gastadressen dat zijn vader, of de verzekering zijn verblijf zou vergoeden terwijl zijn huis werd hersteld van een schade.

Auto’s stiekem en vies weer terugbrengen

Aan drie garagebedrijven in Borculo, Bredevoort en Westervoort vertelde hij dat zijn auto met schade in Antwerpen zou staan. De auto zou met een sleepbedrijf onderweg zijn naar de betreffende garage, en intussen had hij een leenauto nodig.

Die leenauto’s kreeg de man ook mee, om ze ofwel een paar dagen, zelfs twee weken of 3000 kilometer later smerig, doorgerookt of met een brandgat in de bekleding weer terug te brengen. Dat terugbrengen ging stiekem als er niemand was bij het garagebedrijf.

Een derde werkwijze van de man om mensen op te lichten was dat hij ze zonnepanelen verkocht, of een overkapping in de tuin, een veranda, schutting of blokhut. Hij overnachtte bij gastadressen zonder te betalen en adverteerde op sociale media of ging in op advertenties van mensen die een klusbedrijf zochten. De mensen deden aanbetalingen, maar de klus werd niet gedaan of niet afgemaakt.

Blokhut dagbesteding

In een van die gevallen, bij stichting Florancia in Limburg, beloofde hij een blokhut te bouwen waar dagbesteding kon plaatsvinden voor een groep kwetsbare mensen. Die waren ernstig teleurgesteld toen de blokhut er niet kwam.

De aanklager wil dat de man aan al zijn slachtoffers terugbetaalt wat ze aan terugvorderingen hebben ingediend.

De rechtbank doet uitspraak over twee weken.