Hijskraan stort in • Straatprijs is geen verrassing voor Mannes

TONNIE HANGT ENERGIEREKENING OP IN SNACKBAR | Wie regelmatig een frietje haalt bij snackbar Zuiderpoort in Wijchen, is het wellicht al opgevallen. Naast de prijs van een frietje oorlog of frikandel speciaal hangt sinds kort nóg een prijs: die van de energierekening. Eigenaar Tonnie Verhoeven moest zijn frietprijs al meermaals verhogen en hoopt met de actie op begrip.



VRIENDIN ITALIAANSE PREMIER DOODGESCHOTEN | Bij een schietpartij tijdens een Vergadering van Huiseigenaren zijn in Rome drie doden gevallen. Onder hen is een vriendin van premier Giorgia Meloni. ‘Ze was een beschermende moeder, oprechte en discrete vriendin en een sterke en kwetsbare vrouw tegelijk’, schrijft de premier. Ook vielen er vier gewonden, van wie één ernstig. De 57-jarige schutter is aangehouden.



WOONBOERDERIJ BRANDT AF | Een grote brand heeft een boerderij met rieten kap in Staphorst in de as gelegd. Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. ,,De hele kap stond in brand. De woning kan als verloren worden beschouwd. Het nablussen gaat nog uren duren”, vertelt woordvoerder Richard Meijer.

DODE BIJ MYSTERIEUS ONGELUK IN ZEELAND | Bij een bedrijf aan de Walsoordensestraat in Walsoorden is zondagavond een 31-jarige man uit Clinge dood aangetroffen. Hij bleek te zijn overleden bij een ongeval op een andere locatie.



VERDACHTE 20 AUTOBRANDEN IN ÉÉN NACHT MAG NIET NAAR HUIS | Een 25-jarige man uit Veenendaal blijft voorlopig vastzitten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij 20 autobranden vorig jaar september in Ede. Ondanks zijn zwangere vrouw, laat de rechtbank hem niet gaan. Dat bleek maandagmiddag tijdens een eerste rechtszitting in Zutphen.



AMBTENAREN LOGEN MOGELIJK BIJ TOESLAGENVERHOREN | De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar ambtenaren die mogelijk meineed hebben gepleegd bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Nieuwsuur. Lees meer.



WOLF IN BETUWSE WOONWIJKEN | Wat krijgen we nou?, dachten inwoners van Angeren, Huissen en Doornenburg onafhankelijk van elkaar. Een dier ‘véél groter dan een hond’ rende volgens hen door woonwijken, langs het spoor en in weilanden. Experts bevestigen: het is inderdaad een wolf.



MARCOUCH BEZORGD OVER MISDAADLIJST | Het gaat nog vier of vijf kabinetten duren om Arnhemse jongeren in achterstandswijken een beter perspectief te bieden. Dat zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem.



SEKSAFSPRAAK MET 15-JARIGE NIET TE BEWIJZEN | Hij bekende direct aan de wijkagent dat hij een seksafspraak had gemaakt met een 15-jarig meisje, maar toch sprak de Utrechtse politierechter de 47-jarige verdachte uit Tiel maandag vrij. ,,Er moet altijd meer dan één bewijsmiddel zijn. En dat is er niet. Er is alleen uw verklaring”, aldus de rechter.



HIJSKRAAN STORT IN | Op de Maliebaan in Utrecht is maandag een hijskraan ingestort tijdens werkzaamheden. Twee personen zijn onder de ‘last’ van de hijskraan terecht gekomen. De brandweer heeft hen bevrijd en een ambulance heeft de slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. Buurtbewoners reageren geschrokken: ,,Dit had erger kunnen aflopen.’’

EU-BOBO EVA MATSTE QATAR | De vicepresident van het Europees Parlement die zich zou hebben laten omkopen door Qatar heeft collega’s bewerkt om het reizen van en naar de Golfstaat gemakkelijker te maken, zegt een van hen. Eva Kaili zou ook onverwachts en stiekem hebben meegestemd over die kwestie, zegt een andere Europarlementariër.



ZO VOORKOM JE HOUTSTOOKRUZIE | De buitentemperaturen dalen en dus gaan de houtkachels aan. Op grote schaal, is de verwachting. Door de hoge energieprijzen zijn kachels en hout niet aan te slepen. Burenruzies over rookoverlast liggen op de loer. Daarom: wat moet je als stoker doen om buren te vriend te houden? En hoe pak je een overlaststoker vriendelijk aan? Lees verder.



STRAATPRIJS GEEN VERRASSING | Opwinding en blijheid in de Hellendoornse Smidsstraat. Althans, bij de bewoners van de oneven nummers. Zij hebben de straatprijs van de Postcode Loterij gewonnen en kregen vrijdag Gaston en een cameraploeg op bezoek. Een ‘verrassing’, die echter voortijdig uitlekte.



GRENSRECHTER NAAR ZIEKENHUIS | Twee voetbalwedstrijden met eerste elftallen uit de Betuwe zijn zondagmiddag ontsierd door vechtpartijen. In Maurik zou bij het gestaakte duel tussen vijfdeklassers MEC’07 en RKVSC (Velddriel) een grensrechter zijn mishandeld. Ook bij de wedstrijd van vierdeklasser Buren ging het mis.



