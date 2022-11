Historische treinwagons branden uit • 15-jarige overlijdt na botsing met taxi

SAMEN TEGEN KANKER | Acht ziekenhuizen in onze regio gaan intensiever samenwerken bij de behandeling van kanker. Speerpunt is onder meer dat patiënten overal dezelfde, best mogelijke behandeling krijgen.



KOUDE SINTERKLAAS | Regen, mist en ijzige nachten. Het zal komende week iedere dag een stukje kouder worden, omdat er vanuit het oosten koudere lucht wordt aangevoerd.



‘BEN OP EEN VRESELIJKE MANIER ONTMAAGD | Heftig. Bizar. Ongelooflijk. Al die kreten zijn van toepassing op het levensverhaal van Liselotte (25). Door zeer openhartig over haar ellendige verleden te vertellen, hoopt de als Lotte Lizz bekend staande Veluwse zangeres steun te bieden aan lotgenoten. ,,Ik deed alsof er niets aan de hand was. Wilde anderen geen pijn doen.”



ARNHEMMERS ZWAARGEWOND | Bij een vechtpartij op de Hoogstraat in het centrum van Arnhem zijn zondagmorgen vroeg twee Arnhemmers ernstig gewond geraakt. Het gaat om mannen van 20 en 25 jaar oud.



Bekijk beelden van kort na het incident:

BRAND IN HISTORISCHE WAGONS | De brandweer moest vanmorgen rond negen uur uitrukken voor een melding bij De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) in Loenen. Daar stonden twee historische, houten treinwagons in brand. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagons volledig uitbrandden.



15-JARIGE MARGREET WERD VERLEID DOOR DERTIG JAAR OUDERE MAN | Ze was nog maar 15 toen ze een seksrelatie kreeg met een dertig jaar oudere vader van een schoolvriendje. Langzaam werd ze ‘in zijn web getrokken’. Zij zag in hem een vaderfiguur, hij noemde haar zijn naughty playgirl bunny. Toen Margreets ouders erachter kwamen barstte de bom.



RONALDO TRAKTEERT | Cristiano Ronaldo heeft er alles voor over om de sfeer binnen de Portugese nationale ploeg goed te houden tijdens het WK. Een dag na de zwaarbevochten 3-2 zege op Ghana nam de aanvoerder zijn ploeggenoten mee naar een trendy restaurant op het Al Mahla Island, een hotspot in Qatar langs de Lusail Marina promenade. En hij betaalde achteraf keurig de rekening.



MAROKKO STUNT | Nadat België eerder deze week al overrompeld werd door Canada (maar wel nipt won), wist Marokko vanmiddag wél een stunt tegen de Belgen te voltooien door met 0-2 te winnen. Ex-eredivisiespeler Zakaria Aboukhlal besliste de wedstrijd kort voor tijd en daarmee is de knock-outfase plots heel dichtbij voor Marokko. In Brussel braken relletjes uit, opgetogen Marokkaanse fans gingen in verschillende Nederlandse steden de straat op.

VOLLENBROEK WAARSCHUWT (WEER) | De maatregelen die het kabinet vrijdag presenteerde om klimaat- en milieudoelen te halen en de stikstofimpasse te doorbreken, gaan totaal niet werken. ,,Het kabinet stuurt Nederland nog dieper het stikstofmoeras in. Het blijft om de hete brij heendraaien dat de veestapel moet halveren.” Die vrees heeft de Nijmeegse Johan Vollenbroek, die ruim drie jaar geleden het kabinet dwong zich aan de eigen stikstofregels te houden om daarmee de natuur te beschermen.



Quote Gek genoeg voelde ik me op een bepaalde manier, onbewust denk ik, altijd vies daarna. Ik wilde ook altijd direct douchen als ik thuiskwam Margreet, slachtoffer van Mike (nu 47)

SPECTACULAIR BEELD | Van de meer dan 10.000 foto’s die de Canadese fotograaf Cody Evans eerder deze maand van enkele woeste golven nam, sprong er eentje onmiddellijk in het oog. Hij slaagde erin om een kiekje te maken van een golf die het gezicht van een man lijkt te hebben. De spectaculaire foto doet Evans dan ook denken aan Poseidon, de Griekse god van de zee.



FRANS KIEST ZIJN MOMENT | Vlak voor het moment van het definitieve afscheid, wandelde hij met zijn familie door het bos en deelde ijsjes uit, vóór het zover was. Frans Schoenmakers, bekend in heel Arnhem, wilde zichzelf en zijn dierbaren niet belasten met zijn aftakeling door de ziekte van Alzheimer. Hij wilde geen droevig afscheid. Vrolijk moest het zijn en vooral: zelfgekozen. Lees het verhaal.

