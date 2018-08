Hitte zorgt voor stijging sterftecijfer, maar griepgolf is dodelijker

NIJMEGEN - De langdurige hitte heeft niet alleen haar tol geëist in de natuur, maar ook de ouderen van ons land moesten het ontgelden. Deze zomer zijn er gemiddeld 2.714 Nederlanders per week overleden. Dat zijn er ongeveer honderd meer dan in een gemiddelde zomerweek, meldt het CBS. Toch laten de huidige cijfers ook zien dat de griepepidemie van eind februari veel dodelijker was.

In de twee landelijke hittegolven is de extra sterfte volgens het CBS 'beperkt' gebleven. In de hittegolf van 2006 waren er per week bijna vierhonderd sterfgevallen meer. De huidige daling is te verklaren omdat het toen een hele lange en intense hittegolf was, en omdat mensen nu veel bewuster zijn van de gevolgen van langdurige hitte.

Ouderen versus jongeren

De aanhoudende warmte is vooral schadelijk voor tachtigplussers. Dit jaar overleden er in heel Nederland ongeveer 1,5 duizend per week. Dit betekent dat er iedere week gemiddeld 193 leeftijdsgenoten (per honderdduizend )meer zijn overleden dan in andere jaren. Vooral in Groningen, Friesland en Flevoland was het raak, want hier stierven in de eerste drie weken 60 per duizend tachtigplussers.

In Noord-Brabant waren dit er een minder, namelijk 55. Ook in Utrecht en Limburg lagen deze cijfers lager. In Gelderland is er daarentegen aan de start van de hittegolf (week 29) wel een flinke piek geweest. In de hitte stierven er gemiddeld 4 per tienduizend mensen meer. Wil je weten hoeveel mensen in jouw provincie zijn gestorven? Klik dan op grafiek hiernaast.



De tachtigminners konden de hitte dit jaar beter verdragen, want het relatieve sterftecijfer lag dit jaar lager dan in voorgaande zomermaanden. Al is ook opnieuw in Gelderland een kleine stijging in het sterftecijfer geweest bij de mensen tussen de 65 en de 80 jaar. Gedurende de hittegolf stierf er per tienduizend mensen wekelijks één meer.

Griepgolf