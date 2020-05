Hittegolf extra gevaarlijk tijdens coronacrisis: zwakkeren sneller in de problemen

In een opinieartikel in De Gelderlander van maandag pleiten Marcel Olde Rikkert (hoogleraar geriatrie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), Hein Daamen (hoogleraar thermofysiologie aan de VU in Amsterdam) en Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland er daarom voor het Nationale Hitteplan aan te passen.