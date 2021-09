Hoe bevalt jouw eerste week zonder 1,5 meter op kantoor? Laat het ons weten!

Voor een verhaal wil De Gelderlander graag weten hoe de eerste werkweek zonder de verplichte 1,5 meter ten opzichte van collega’s bevalt. Ben je er blij mee dat je eindelijk de zolderkamer kan worden verlaten en de laptop weer mee kan in de trein of auto? Of had je misschien liever gehad dat de terugkeer naar kantoor met iets meer voorzichtigheid had plaatsgevonden? Wil je weer volledig op kantoor werken? Of blijf je liever een aantal dagen thuiswerken? Hoe gaat de werkgever daarmee om?