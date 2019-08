Hoe de erfenis van de gehandicapte Herman toch niet naar zijn zorginstelling ging: ‘Testament? Hij wist niet wat dat was’

Opluchting. Een vleugje blijdschap. Maar vooral een gevoel van gerechtigheid. Zorgvuldig zoekt Jolanda de Vries (56) uit Apeldoorn naar de juiste woorden om haar gemoedstoestand te omschrijven. Deze week vernietigde het Gerechtshof in Arnhem het omstreden testament van haar broer Herman. Aan een vijf jaar lange juridische strijd komt een einde. ,,Herman was zwaar verstandelijk gehandicapt en had de geestelijke vermogens van een kind van zes”, vertelt De Vries, terwijl ze verse bloemen legt op het graf van haar broer op de begraafplaats in Epe. ,,Hij was helemaal niet in staat om zelf zijn testament te laten opstellen. Hij wist niet eens wat dat was. Het is mooi dat de rechter dat heeft erkend.”