Hoe de kunstgrasberg groeit en groeit: recyclen kan alleen in Denemarken

‘Ouder die wegkijkt, is medeplich­tig aan crimineel gedrag kinderen’

9:43 ARNHEM - Ouders die wegkijken als hun kinderen ineens over veel geld beschikken of daarover zwijgen zijn mede schuldig aan het criminele gedrag van hun kroost. In de strijd tegen georganiseerde misdaad moeten ouders waarvan de kinderen ontsporen een veel steviger rol op zich nemen.