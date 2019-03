Hoe de politie de doodsoorzaak van een overleden persoon onderzoekt: ‘Wennen doet het nooit, echt niet’

Ook al wijst alles op een zelfdoding, dan nog kan iemand door een ander van het leven zijn beroofd. En ook al ligt iemand levenloos in een grote plas bloed, dan kan er toch sprake zijn van een natuurlijke dood. Dat heeft politieman Eric Lebens (66) in ruim veertig dienstjaren wel geleerd. Tijdens zijn carrière zag de inzetcoördinator van de Forensische Opsporing in Oost-Nederland bijna vierduizend doden langskomen. „Soms is iets gewoon niet wat het lijkt, hoe zeer een conclusie ook voor de hand ligt. Daarom is de gezamenlijke aanpak tussen agenten op straat, de tactische en forensische opsporing, de GGD-arts en het Openbaar Ministerie ontzettend belangrijk, omdat er ontzettend veel verschillende scenario’s denkbaar zijn.”



De afgelopen jaren onderzocht de politie in Oost-Nederland gemiddeld ruim 1400 doden per jaar, zo blijkt uit cijfers. In alle gevallen was niet meteen een natuurlijke dood vast te stellen, waardoor de politie samen met een GGD-arts in actie moest komen.