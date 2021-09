Hoe een gebroken vaas het verhaal van de verdwenen Joodse buren uit Nijmegen vertelt

Dat het allemaal zo gruwelijk zou verlopen, wisten de meeste mensen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) nog niet. Van concentratiekampen werd een bestaan vermoed, maar wat zich daar afspeelde werd pas na de bevrijding duidelijk. Dat er iets niet in orde was, voorvoelden veel mensen wel: sommige Joodse families gaven bezittingen in bewaring aan buren of vrienden, met het vriendelijke verzoek erop te passen. Tot na de oorlog.



Veel mensen kwamen niet terug. Wie wel terugkwam, ontdekte soms dat het geconfisqueerde huis bewoond werd door een ander. En de bezittingen? Die waren meestal verdwenen. Soms loopt het anders. Zoals in Nijmegen.



Verslag van bijzonder toeval in vijf delen.