Hoe een heel ziekenhuis worstelt met wéér een coronagolf: ‘Er zijn collega’s die zeggen: ik vertrek, want ik trek het niet meer’

Twee schoonmakers staan voor de deur van een kamer op de spoedeisende hulp. ‘Covid-Vies’, staat er met grote letters op. Hier kan een patiënt met een klaplong of gebroken been niet naar binnen voor de medewerkers alles weer hebben gereinigd. Ze hijsen zich in schorten, doen hun handschoenen aan, mondkapjes op. De warme beschermende kleding is nooit weggeweest uit het ziekenhuis. Artsen, verpleegkundigen en dus ook schoonmakers werken zich letterlijk in het zweet om te zorgen dat ze zelf dat vermaledijde virus maar niet krijgen.