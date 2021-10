Hoe een ‘matige leerling’ uit Urk een medische autoriteit werd: ‘Ik neem niet zomaar iets aan’

Zijn leraar op de basisschool op Urk betwijfelde of hij de mavo aankon. Maar de jonge Jan Bakker (nu 63) had een droom: dokter worden. Die maakte hij waar. Sterker: hij reist de wereld rond als arts en hoogleraar. Hij woont afwisselend in New York, Chili en Nederland en bezoekt tussendoor zijn familie in zijn geboortedorp.

Het geloof heeft hij aan de kant gezet: ,,Maar ik ben net zo opstandig als de gemiddelde Urker.”

,,Mooi”, mompelt Jan Bakker (63) als hij hoort dat de burgemeester van Urk corona en een longontsteking heeft gehad en in het midden laat of hij zich heeft laten vaccineren. Zonder blikken of blozen: ,,God straft onmiddellijk.” Voor Bakker is het simpel: als je geen prik haalt tegen corona, moet je niet piepen als het virus toeslaat. ,,En ook niet bij de ic aankloppen.”

Als intensivist in het Bellevue ziekenhuis, het oudste van New York, kent hij de verschikkingen van het virus. Bakker maakte werkdagen van 24 uur toen corona piekte in de stad. ,,Wie het ziekenhuis binnenkwam, had een kans van 25 procent om dood te gaan. We hielpen waar we konden en deden dat vrij goed, maar we konden weinig beginnen tegen die uitbraken. Heftrucks met lijkzakken, die beelden staan op het netvlies gebrand.”

Quote Het tempo ligt hoog, de mensen zijn streberig in New York. Hebben ze niets aan je? Dan ben je niet interes­sant Jan Bakker, Hoogleraar en intensivist

Dramatische aanpak

Hij deed tegen de Stentor telefonisch verslag van de ‘oorlogsomstandigheden’. Op zijn eigen manier, zonder opsmuk. President Trump pakte de pandemie ‘dramatisch’ aan, zei Bakker. ,,Neem die persconferenties. Als Mark Rutte het twee keer zou doen op de manier van Trump, werd hij meteen afgezet’’. Ook sprak hij over ‘chaos’ in het land: ,,Er is geen enkele controle over corona.”

Los van het menselijk leed, vond hij zijn diensten tijdens de pandemie best saai. ,,Het is allemaal hetzelfde. Op een normale ic liggen 12 tot 14 mensen en die hebben allemaal iets anders. Dit was alleen covid, mensen aan de beademing. Variaties op hetzelfde thema.”

Volledig scherm Een tijdelijk mortuarium voor coronaslachtoffers in aanbouw naast het Bellevue Hospital in New York, waar Jan Bakker destijds werkte. © Getty Images