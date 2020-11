Hoe Emma (8) de dupe werd van gedoe over een turnpakje: ‘Dit is zó gemeen’

Man (32) uit Nijmegen vermist: ‘Hij is mogelijk psycho­tisch’

13:15 NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is op zoek naar de sinds dinsdagochtend vermiste Johan van den Berg. Hij is voor het laatst gezien op de Groenestraat in zijn woonplaats. De Nijmegenaar is mogelijk psychotisch, meldt de politie.