Hoe ‘feestprins’ Andrew maar weinig vrienden overhield

Grootse actie om Normaal op 1 in Top 2000 te krijgen: mag dit wel?

16:21 HUMMELO - Een grootse pr-actie voeren om een nummer bovenaan de Top 2000 te krijgen: mag dat? Dat is de vraag nu boerenorganisatie Team Agro NL online actie voert om ‘De boer dat is de keerl’ van de Achterhoekse dialectband Normaal op 1 in de lijst der lijsten van NPO Radio 2 te krijgen.