Hoe Forum voor Democratie, winnaar in 2019, razendsnel verkruimelde: ‘Net een halve sekte’

Onderzoek: behande­ling prostaat­kan­ker vaak niet nodig, monitoren is veilig alterna­tief

Een operatie of bestraling is meestal niet onmiddellijk nodig als prostaatkanker wordt ontdekt. Jarenlang onderzoek in opdracht van het Britse National Institute for Health and Care Research wijst uit dat het actief monitoren van de ziekte vaak een veilig alternatief is.