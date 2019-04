Hoe Gelderlanders naam maakten in Amerika: ‘roots Clint Eastwood en Kim Kardashian in Nederland’

De erfenis van Hollanders zijn overal te vinden in Amerika. In de keuken, de badkamer, de supermarkt, het tankstation, op de weg, op tv, in de computer. Noem maar op. ,,Je moet het zien’’, zegt Willem Meiners, ,,maar overal in de Verenigde Staten hebben Nederlanders hun vingerafdruk achtergelaten. Op grote schaal.’’ En het zien, dat doet hij. Neem alleen al beroemdheden die aan de wieg stonden van grote Amerikaanse bedrijven, zoals Cornelis VanderBilt, Henry Ford, John Rockefeller, Alexander Bell. Allemaal hebben ze via ouders, grootouders of partner een connectie met Nederland.