Hoe heilig is de zondagsrust? ‘De wereld slaat op hol’

Knooppunt Lankhorst is een van de drukste knooppunten van de A28. Op een steenworp afstand ligt afrit 23 ‘Staphorst’. Wie op zondag even na negen uur in de ochtend de uitvoegstrook neemt, komt in een andere wereld. Eentje van bezinning en berusting. Geen auto’s die door de straten rijden, laat staan lawaaimakende vrachtwagens en tractoren. Het gelovige dorpje van amper negenduizend inwoners behoort niet voor niets tot de drie meest religieuze gemeenten van Nederland. 82 procent van de Staphorsters is bij een kerkgenootschap aangesloten. 60 procent ziet minstens één keer per maand een kerk van binnen.