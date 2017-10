Hoe herdenkt u uw dierbaren?

Ook thuis wordt er aandacht besteed aan de doden. Een op de drie huishoudens heeft een huisaltaar of gedenkplek voor dierbaren. Een foto met een kaasje, een bloem of een religieus symbool. Op die manier wordt de herinnering aan een overledene bewaard en gekoesterd.

