Hoe het leven van Sem veranderde door een kafferlimoen: van enorme diepte naar eigen likeur

Griepprik weer massaal gezet: waarom is het nodig en hoe voorkom je dat je griep krijgt?

16:44 NIJMEGEN - Een griepprik onder toeziend oog van de Here: het zal vast niet beter zijn dan een griepprik in de spreekkamer van de huisarts. Maar prikken in een kerk is vooral makkelijk als je zo’n tweeduizend mensen moet vaccineren, zoals dinsdag in de Nijmeegse Lourdeskerk gebeurde.