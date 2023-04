Hoe kun je je huis beschermen tegen zulke zware blikseminslagen als vannacht?

Tientallen huizen in Oost-Nederland werden vannacht getroffen door de bliksem. In Dalfsen, Oudleusen en Meppel gingen daken kapot, vloog een magnetron in brand en moesten mensen de nacht elders doorbrengen. Kunnen we ons wapenen tegen dit soort blikseminslagen?

Het kan wel, zegt hoogleraar Frans Leferink, hoogleraar aan de Universiteit Twente en bliksemdeskundige, maar hij vraagt zich af of het veel zin heeft. ,,Als je in een dorp woont met tien huizen en jij plaatst voor de zekerheid een bliksemafleider, dan slaat het juist bij jou in.”

Wat gebeurde er nu vannacht dat op zoveel plekken de bliksem insloeg?

Meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza: ,,Er vielen vannacht inderdaad opvallend veel behoorlijk zware inslagen te noteren.”

,,De bovenlucht was extreem koud en daardoor heel onstabiel. Dit gebeurt veel meer in de zomer, maar voor deze tijd van het jaar was het een opvallend noodweer, dat trok via Noord-Holland, over het Markermeer naar Flevoland, Overijssel en via Drenthe het land uit. De kans dat je huis of auto getroffen wordt door de bliksem blijft echter extreem klein. Gewoon botte pech.”

Maar moeten we ons als particulieren hier beter tegen wapenen?

Frank Leferink, bliksemdeskundige: ,,Dat heeft weinig zin. Een bliksemafleider kan brand voorkomen, maar schade aan je apparatuur niet. En als je in een dorp woont waar tien huizen staan en jij plaatst als enige een bliksemafleider, dan zoekt de bliksem juist jouw huis op.”

,,Het spanningsveld dat ontstaat, beschadigt ook dan veel apparatuur in de buurt. Daar helpt de bliksemafleider niet tegen.”

Maar grote bedrijven hebben wel bliksemafleiders en ‘overspanningsbeveiliging’. Waarom zij wel?

,,Dat komt omdat die vaak heel veel computers en andere elektrische apparatuur hebben staan. Ook energie- en telefooncentrales hebben zulke beveiliging om uitval van hun systemen tegen te gaan. De klappen kun je dus opvangen met zo’n ‘overspanningsbeveiliging’, maar voor particulieren heeft dat niet zoveel zin.’’



,,Op de eerste plaats is de kans op een inslag nog steeds enorm klein. Bovendien heb je thuis niet zoveel apparatuur, je voorkomt er geen brand mee en de verzekeraar maakt er ook geen punt van om de schade te vergoeden. Je apparatuur thuis beschermen kost een paar honderd euro.’’

Hoe vaak komt dit soort onweer voor?

,,Onweersbuien met zulke blikseminslagen komen een keer of vijf tot tien per jaar voor en richten in Nederland relatief weinig schade aan. 90 procent van de ontladingen gebeurt in de lucht, 10 procent op de grond en daarvan weer een heel klein percentage slaat in op woningen.”

,,Een vliegtuig wordt gemiddeld eens per jaar getroffen door de bliksem. Dat die dus fors beschermd worden, is logisch.”

Hoeveel stroom komt er bij zo’n inslag vrij?

,,Ik schat in dat de klappen die gisteren door de bliksem werden uitgedeeld, zo’n 10.000 ampère sterk waren. Dat is de stroomsterkte die ook een flink lasapparaat of een treinlocomotief nodig heeft. De schade ontstaat overigens niet zozeer omdat er een grote klap stroom op de apparatuur komt te staan, maar door de extreme spanningsverschillen die in korte tijd ontstaan.”

Moeten we door klimaatverandering rekening houden met meer blikseminslagen?

,,Nee, dat heeft nog nauwelijks invloed op de hoeveelheid bliksem. Ik denk dat er op dit moment nog niet 1 procent verschil waarneembaar is met langer geleden. Bliksem hadden we al in de tijd van oppergod Wodan en zal er altijd zijn.”

