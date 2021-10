Hoe mooi is jouw straat versierd voor Halloween? Laat het ons zien!

Arnhemmer Savi (22) kon van bijstand jarenlang niet rondkomen, kreeg schulden en werd dakloos: ‘Er was geen uitweg’

ARNHEM - Arnhemmer Savi (22) kon jarenlang niet rondkomen van zijn bijstandsuitkering. Kreeg schulden, werd zelfs even dakloos. Savi werd ‘verder in de shit is gedrukt’ doordat hij een ‘te lage’ bijzondere bijstandstoeslag kreeg. De Arnhemmer heeft een verzoek tot nabetaling van 5300 euro bij de gemeente ingediend.

10:45