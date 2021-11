Hoe onze redactie beter wordt als we een afspiegeling zijn van de samenleving

‘Ben jij hem of ken jij hem, die journalist (m/v) die het Brabants Dagblad kleur kan geven?’. Een jaar geleden deed collega-hoofdredacteur Lucas van Houtert deze dringende oproep in zijn krant. Hij constateerde dat zijn redactie veel te weinig mensen met een andere achtergrond telde. ‘We zijn te wit in een wereld die gekleurd is. Daardoor hebben we blinde vlekken die het moeilijk maken om alles dat om ons heen gebeurt te zien en goed te duiden’ schreef hij toen.

Als hoofdredacteuren in het Oosten van het land keken wij belangstellend mee met Lucas. De Gelderlander, De Stentor en Tubantia zijn goed voor ruim 300 journalistieke banen en ook de mensen op onze redacties lijken veel op elkaar. En dat is bij de belangrijkste toeleverancier van talent, de opleiding voor journalisten, niet anders.



Nu is ‘kleur’ een breed begrip, want behalve mensen met een migratie-achtergrond, geeft iedereen met zijn persoonlijkheid kleur aan een redactie, maar het liefst is een redactie samengesteld met mensen die met hun achtergrond verschillende perspectieven inbrengen.

Neem bijvoorbeeld het perspectief van Simon

Simon is chef online bij De Twentsche Courant Tubantia. Hij is 33 en al een tijd lang aan de bal als het gaat om de digitale transitie die de krant de afgelopen jaren heeft ondergaan. Simon is nog een jonkie, toch draait hij al een tijdje mee als nieuwschef, avondchef en schrijft hij regelmatig een pittig hoofdredactioneel commentaar. Een schrandere, fijne collega is het, met hart voor Tubantia en een scherp journalistiek oog voor de rest van de wereld, met een specifieke interesse voor Amerikaanse politiek en cultuur.



En oh ja, Simon heeft geen knieën en onderbenen. Hij loopt op protheses. Als één van de weinige zo goed in Nederland, maar daarover is hij verder bescheiden.



Het gaat eigenlijk nooit over zijn fysieke gestel. Als hij nieuwe benen krijgt, of er moet gesleuteld worden aan zijn knieën, dan wel. En soms is aan zijn gezicht te zijn dat de wandeling van zijn huis naar de redactie hem flink wat inspanning heeft gekost. Verder is Simon, Simon. Zijn persoonlijkheid, humor en journalistieke gevoel is meer bepalend voor zijn identiteit, dan het feit dat hij de ‘enige echte halve FTE op de redactie is’ zoals hij zelf wel eens grapt.



En toch speelt zijn beperking een rol op de redactie van Tubantia. Want Simon heeft een ander perspectief dan de meesten van ons. Letterlijk op de momenten dat hij in zijn rolstoel zit, maar vooral ook omdat hij ervaart dat hij niet overal zomaar naar binnen loopt en heel wat hobbels tegenkomt op zijn pad door de stad en door het leven. Hij brengt daardoor ideeën voor verhalen in, die anders niet op onze radar zouden verschijnen. En dat maakt dat we een rijker palet aan verhalen kunnen maken, waarin die ook andere mensen met een lichamelijke beperking zich zouden kunnen herkennen.

Traineeship voor divers talent

Het is een illusie om te denken dat onze redacties ooit een perfecte afspiegeling van onze regio’s zullen zijn. Maar als we nieuws willen brengen dat een zo breed mogelijk publiek aanspreekt en we zo min mogelijk blinde vlekken willen hebben, dan moeten we wel beter ons best doen.



DPG Media, het bedrijf waar De Twentsche Courant Tubantia, De Gelderlander en de Stentor onderdeel van uitmaken, begint daarom begin volgend jaar met een verkort traineeship voor divers journalistiek talent. Dit is bedoeld voor mensen zonder journalistieke vooropleiding. Mensen die een andere baan hebben, eigenlijk de journalistiek in willen, maar geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken.



In vijf maanden tijd krijg je de kans om één dag per week in een van de grootste mediabedrijven van Nederland rond te lopen. Je doet kennis en ervaring op als journalist en leert mensen kennen die je verder kunnen helpen in het vak.



Na afloop van het programma is er kans op een baan bij De Gelderlander, De Stentor of De Twentsche Courant Tubantia, maar ook bij een van de andere titels van DPG Media, zoals AD, De Volkskrant, Trouw of de regionale titels in het zuiden van het land.



Ben je enthousiast en wil je onderzoeken of het iets voor je is? Dan kan kunt je hier aanmelden voor het traineeship.

En hoe liep het af in Brabant?

Naar aanleiding van de oproep die Lucas van Houtert in het Brabants Dagblad deed, leren Nisrine Abousalama (32) en Lemmia Laaroussi (45) het vak inmiddels op die redactie. Als je benieuwd bent hoe het ze vergaat, lees dan het interview dat NU.nl-redacteur Tom van Marrewijk met ze had.



Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan mag je altijd een van ons mailen:



Sylvia Cools, hoofdredacteur De Stentor, s.cools@destentor.nl



Joris Gerritsen, hoofdredacteur De Gelderlander, j.gerritsen@degelderlander.nl



Martha Riemsma, hoofderdacteur De Twentsche Courant Tubantia, m.riemsma@tubantia.nl