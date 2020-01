Hoe schoon is jouw omgeving? De Gelderlander, De Stentor en Tubantia gaat met spade en loep op onderzoek uit

Boeren, grondwerkers, automobilisten, politici: wie hebben het afgelopen jaar geen last gehad van stikstof en PFAS? Twee soorten vervuiling die al decennia in ons milieu voorkomen, maar nog nooit voor zo veel overlast, verdriet, demonstraties en verhitte discussies hebben gezorgd als het afgelopen jaar. En de komende tijd komt daar zeker nog geen einde aan.



Je vraagt je erdoor af hoe vies onze eigen omgeving is. En wat de gevolgen daarvan zijn voor de gezondheid van de inwoners, van u en ons. Heel vies, zou het antwoord op die vraag kunnen luiden.



Want vorig jaar stonden de kranten en nieuwssites ook weer vol met alarmerende verhalen: over kankerverwekkende verf op bruggen, recreatieplassen die worden verondiept met vervuild slib en ander afval, verontreinigde grond onder woonwijken, de bergen met oude kunstgrasvelden die maar blijven groeien.



En wat te denken van bekende verontreinigingen als oude vuilstortplaatsen, zware bestrijdingsmiddelen in de bodem, fijnstof in steden en langs snelwegen. En rivieren en kanalen die vol zitten met plastic.