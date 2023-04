Hoe troef je handelaren af op Koningsdag: vijf tips voor de kleedjesmarkt

1. Kijk uit met Lego

Nieuwe maar ook oude Lego kan veel geld waard zijn. Zeker als de originele doos er nog bij zit. Maar let op: de echte Lego-stenen zijn tegenwoordig vaak vermengd met goedkope imitatieblokjes, die voor een prikkie te koop zijn op internet via webwinkel AliExpress.



Ook kan er regelmatig bij supermarkten gespaard worden voor imitatie-Lego. De blokjes sluiten vaak net iets minder goed aan op de echte Lego-stenen en zorgen voor ‘vervuiling’, zoals handelaren de nepstenen noemen. Om misverstanden te voorkomen: op echte Lego-steentjes en -platen staat het woord Lego (hoe klein ook), op imitatie-Lego niet.

2. Zeldzame actiefiguren kunnen 100 euro waard zijn

Actiefiguren uit de jaren 70, 80 en 90 zijn gewild bij verzamelaars. Voor complete Transformers en poppetjes met bijbehorende wapens van de filmserie Star Wars en de televisieseries G.I. Joe en Mask worden al snel enkele tientjes betaald.



Op Koningsdag kom je ze nog regelmatig tegen: het kind heeft de poppetjes vaak van vader gekregen en is er dan mee uitgespeeld. De staat van de poppen is wel medebepalend voor de prijs: is de verf nog mooi en is er geen deeltje afgebroken?

3. My Little Pony nog steeds gewild

Speelgoedfabrikant Hasbro bracht in de jaren 80 de eerste serie My Little Pony-paardjes uit en die waren een groot succes. De meisjes van toen zijn er nu nog steeds gek op: de paardjes worden verzameld en de manen gekamd.



De paardjes die later uitgebracht zijn, worden minder verzameld. De meer waardevolle exemplaren herken je aan het jaartal onder de voet. Een vlekje op het paard? Een beetje groene zeep doet wonderen. Afgeknipte manen zijn echter funest: dan laten liggen.

4. Spellen voor een fractie van de nieuwprijs

Gezelschapsspellen zijn in de winkel schreeuwend duur. Voor Risk, Monopoly of De Betoverende Doolhof moet al snel meer dan 30 euro worden betaald. Op Koningsdag kost een spel tussen de 3 en 5 euro. Vraag wel of het compleet is, of de kaartjes zijn nageteld.



Als een kind je vragend aankijkt, bedank dan vriendelijk. En wees redelijk: als een kind 2 euro voor een zo goed als nieuw Monopoly-spel vraagt, maak er dan 3 euro van. Pingelen mag, meer bieden ook.

5. Kom op tijd

Het is een inkoppertje, maar wees er snel bij. Handelaren zijn vroeg en zoeken naar de krenten in de pap. En als je dan iets moois ziet, koop het dan voor de gevraagde prijs. Een kwartiertje later is het namelijk verkocht.



Elektronisch speelgoed? Kijk dan even in het vakje waar de batterij in moet. Soms wordt de oude batterij vergeten en die gaat lekken. Een lekkende batterij maakt speelgoed waardeloos. Heb je een krappe beurs? Ga dan tegen het einde van de markt terug. Kinderen willen dan van hun spulletjes af.

