Hoe vertel je een scholier dat hij niet geslaagd is?

Grote brand verwoest bedrijfs­pand in Druten

9:17 DRUTEN - In een bedrijfsgebouw aan de Industrieweg in Druten is woensdagochtend rond 07.00 uur brand uitgebroken. De brandweer meldde rond 08.15 uur dat het pand niet meer is te redden. Een uur later was de brand onder controle.