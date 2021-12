Hoe vier jij kerst? Mogen familie en vrienden gewoon aanschuiven?

oproepHet advies voor de kerst is, wegens corona, om niet met grote aantallen bij het kerstdiner aan te schuiven. Zeker nu de zeer besmettelijke omikronvariant in opmars is, lijkt dat onverstandig. Maar heb jij wel zin in wéér een kerst zonder opa of oma, zonder de kinderen of kleinkinderen?