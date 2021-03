Hoe wethouder Theo (55) een verslaafde werd: ‘Als er visite kwam verstopte ik het in de wasmachine’

Hij heeft lang getwijfeld om zijn verhaal te doen. Want in Nijkerk en Nijkerkerveen is hij immers een bekende persoonlijkheid als oud-wethouder van sport, welzijn, cultuur en ouderenzorg. ,,Openheid en eerlijkheid, dat is onderdeel van je herstel. Ik wil anderen laten weten dat er een weg is uit de hel. Niet dat ik nu in de zevende hemel ben, maar herstel is het mooiste wat een verslaafde kan overkomen”, vertelt Manten.