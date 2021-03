Hoekstra (CDA) vreest voor Nederland als narcostaat: ‘Meer aan drugs geëxporteerd dan aan kaas en bloemen’

In een oude varkensschuur in Drempt werden in het voorjaar van 2020 drie mannen uit Mexico, Amerika en Colombia aangetroffen, terwijl zij daar werkten in een lab voor de harddrug crystal meth. Het typeert volgens Hoekstra hoe het in Nederland helemaal uit de hand loopt.



,,Misschien hadden we dertig jaar geleden nog het romantische beeld dat wiet van een zolderkamertje afkomstig was, maar we weten nu dat het inmiddels een miljardenindustrie is’’, zegt Hoekstra. In het Posttheater in Arnhem was hij vrijdag de laatste lijsttrekker die aanschoof bij De Gelderlander in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.



Zelf rookte de CDA’er als 17-, 18-jarige ook weleens een jointje, maar de jeugd van nu zou hij dat zeker niet aanraden. ,,Er wordt inmiddels meer aan drugs geëxporteerd dan aan kaas en bloemen. Eén op de drie boeren is door drugscriminelen gevraagd om de boerenschuur aan hen te verhuren. Als ik met Italiaanse maffiabestrijders spreek, zeggen zij dat wij in Nederland veel te naïef zijn.’’