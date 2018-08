Hoeveel honderdjarigen telt jouw gemeente?

UTRECHTSE HEUVELRUG - Mensen die ouder zijn dan honderd vinden in de gemeente Utrechtse Heuvelrug nog volop generatiegenoten. Er wonen namelijk 18 personen boven de honderd jaar. In het verspreidingsgebied van De Gelderlander is het een van de gemeenten die de meeste 100-jarigen telt.

Ook Nijmegen en Arnhem behoren tot de gemeenten met de meeste personen boven de 100. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), geanalyseerd door onderzoeksbureau LocalFocus.

De meeste eeuwelingen van Nederland wonen in Rotterdam, maar liefst 107. Wat verder opvalt is dat er op Schiermonnikoog 3 honderdjarigen wonen op een bewonersaantal van 940 mensen. Over het algemeen wonen er 2.000 honderdjarigen in Nederland, waarvan er 88 boven de 105 jaar zijn.

Utrechtse Heuvelrug

Hoe het komt dat mensen in de Utrechtse heuvelrug zo oud worden, durft een woordvoerder van de gemeente niet met zekerheid te zeggen. Wel stelt ze dat de leeftijd in de gemeente sowieso al wat hoger ligt en dat het gebied vergrijst is. ,,Er zijn hier relatief veel verzorgingstehuizen, dat komt ook door de vergrijzing. Er wonen een paar ouderen thuis, maar dat zijn er niet veel.’’

Wel vertelt ze dat het aantal 100-plussers wel eens hoger heeft gelegen: ,,Een paar jaar geleden hadden we 23 personen van boven de honderd.’’ Nu gaat het om 18 honderdplussers, waarvan vier mannen en veertien vrouwen.

Een mooie bijkomstigheid van zoveel ouderen in de regio, vindt de woordvoerster het hoge aantal 50- en 60-jarige huwelijken. ,,Het blijft mooi dat deze generatie zo lang bij elkaar blijft.’’

Nijmegen

Nijmegen zit in de top zeven Nederlandse gemeenten met de meeste honderdplussers. In totaal gaat het om 22 mensen die de magische leeftijdsgrens van 100 jaar zijn gepasseerd. Daarvan zijn er 16 vrouw.

Dat Nijmegen bij de top van Nederland hoort, is niet gek, laat het CBS weten. Het is immers een van de tien grootste gemeenten van het land. Relatief behoort Nijmegen in Gelderland tot de middenmoot wanneer het gaat om het aantal honderdplussers. 1,3 op de 10.000 inwoners is ouder dan honderd jaar.

Het nabij Nijmegen gelegen West Maas en Waal behoort tot de Gelderse gemeenten waar naar verhouding de meeste honderdplussers leven (2,6 per 10.000 inwoners). In totaal telt de gemeente vijf mensen boven de honderd, allen vrouw.

Ook opmerkelijk is dat Heumen, een buurtgemeente van Nijmegen, één van de weinige plekken in Gelderland is waar helemaal geen honderdplussers wonen.

Achterhoek

In de Achterhoek wonen in de gemeente Berkelland de meeste mensen boven de honderd. Dit zijn er tien. De plek waar hier de minste honderdplussers wonen is de gemeente Aalten. Hier woont er maar 1.

Ook de Liemers valt tegen qua hoge aantallen honderdplussers. In Doesburg wonen er geen, maar dit is dan ook de kleinste gemeente. Montferland kent het grootste aantal, namelijk drie.