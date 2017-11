Hoge benzineprijs? Ik rij er niet minder om

250 miljoen jaar oude kwal gevonden bij opruimen steengroeve in Winterswijk

8:23 WINTERSWIJK - In de steengroeve in Ratum bij Winterswijk is in september het fossiel van kwal gevonden die 250.000.000 jaar geleden is overleden. Volgens professor Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht een,,zeer bijzondere vondst”, maar hij heeft nog geen idee wat voor soort kwal het precies is.