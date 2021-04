Hoge kosten, amper omzet: na vrolijke dag met volle terrassen hakt de realiteit erin bij de horeca

Twee kopjes koffie. Dat is even na 14.00 uur de omzet van bar Glaswerk in Nijmegen. Ondernemer Bastien Langeveld had op een regenachtige dag niet veel meer omzet verwacht. ,,We zijn blij dat we open kunnen en dat we gasten kunnen ontvangen. Maar als we alleen tussen twee en zes uur open kunnen zijn, kunnen wij geen boterham verdienen. Het is nog steeds heel spannend.”