Hoge Veluwe mag wolven in park niet vangen of doden • Opnieuw enorme stunt op WK

Hoge Veluwe mag wolven in park niet vangen of doden |De directie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe mag de roedel wolven die in het park leeft niet vangen of doden. De directie vroeg daar bij de provincie Gelderland toestemming voor, omdat de wolven volgens de directie alle moeflons doden die in het park leven. Sinds de wolf zich in het park vestigde zou de kudde moeflons gehalveerd zijn, volgens de parkdirectie.

Duizenden computers, telefoons en parfums zijn door de FIOD in beslag genomen bij huiszoekingen in Nederland | Ook is er een kantoor doorzocht. De invallen zijn onderdeel van een Europees onderzoek naar een mogelijke criminele organisatie die parfums en elektronica online verkoopt zonder daag btw over af te dragen. Ook meerdere auto’s en een illegaal vuurwapen werden meegenomen.

Gerrit doopt zijn wielercafé om tot WK-kroeg ‘We can come an end’: ‘Ik doe het voor Louis’ | Gerrit Geuvers heeft zijn wielercafé Parijs is nog ver omgedoopt tot WK kroeg We can come an end. Speciaal voor het deze week begonnen WK voetbal. ,,Ik ben vooral fan van Van Gaal, met zijn steenkolenengels. Ik doe het voor hem.”

Nieuwe burgemeester van Wijchen wil tussen de mensen staan: ‘Ik ben een Amazone en daar ben ik trots op’ | Renske Helmer, de nieuwe burgemeester van Wijchen, ziet zichzelf als iemand die tussen de mensen staat, maar die ook hard kan zijn als het moet. ,,Ik wil de zwijgende meerderheid een stem geven.”

Jaar extra cel geëist tegen seriebrandstichter Theo. Advocaat hekelt ‘kwetsbare bewijslast’ | Theo (60) is een seriebrandstichter, misschien wel een van de grootste van Nederland. Zijn laatste veroordeling vecht hij aan, maar volgens het OM is hij toch echt schuldig: 5 jaar cel en tbs, is de eis.

Gevonden lichaam is van vermiste Silvana Heber (36): ‘We zijn zwaar getroffen en diepbedroefd’ | Na dagen zoeken heeft de politie het lichaam van de vermiste Silvana Heber (36) gisteravond laat gevonden in een klein bosperceeltje tussen Vessem en Veldhoven (Noord-Brabant). De zoekplek kwam eerder die dag in beeld door erg concrete aanwijzingen tijdens het onderzoek. ‘We zijn zwaar getroffen en diepbedroefd’, aldus de nabestaanden van de vrouw.

Oranjefeest in Qatar verder ontmanteld: preparty in fanzone geschrapt | Oranjefans in Qatar hebben een optie minder om in de stemming te komen voor de wedstrijd tegen Ecuador, vrijdag. De KNVB schrapt de zogenaamde ‘preparty’ in de grote FIFA fanzone in het Al Bidda Park.

Opnieuw enorme stunt op WK: Japan knokt zich terug van achterstand en verslaat Duitsland | Japan heeft op het WK voetbal voor de tweede stunt gezorgd. Door goals van Ritsu Doan en Takuma Asano werd een 1-0 achterstand tegen Duitsland weggepoetst. Dinsdag won Saoedie-Arabië nog met 2-1 van Argentinië.

Zwaar ongeluk met zeven gewonden was frontale aanrijding: ‘22-jarige bestuurder kwam op verkeerde weghelft’ | Het zware ongeval in De Heurne, waarbij dinsdagavond zeven mensen gewond raakten, was een frontale aanrijding. Dat laat de politie desgevraagd weten. ,,De bestuurder van één van de auto’s, een 22-jarige man uit Winterswijk, kwam op de Caspersstraat op de verkeerde weghelft terecht.”

Politie waarschuwt voor gevaarlijke Oekraïner, die na ontsnapping uit inrichting met geweld een auto carjackte | De Duitse politie is dringend op zoek naar een misdadiger die uit een psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau is ontsnapt, vlak over de grens bij Kleef. De Oekraïense man is gevaarlijk, laat de politie weten, die mensen daarom dringend adviseert de man niet aan te spreken.

Hoofdverdachte in zaak Jumbo-topman Frits van Eerd wordt vrijgelaten | De hoofdverdachte in de witwaszaak waarin ook Jumbo-baas Frits van Eerd verdachte is, komt op vrije voeten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen vandaag bepaald.

Harry ‘Tieten’ Goudsblom: ‘Ik moest OneLove-band en mijn tieten afdoen en van het terrein af’ | Oranjefan Harry Goudsblom, bekend vanwege z’n opblaasborsten waarmee hij het Nederlands elftal aanmoedigt, heeft toch problemen gekregen met de autoriteiten in Qatar. Na de wedstrijd tegen Senegal moest hij zijn OneLove-armband én zijn tieten afdoen en werd hij van het terrein verwijderd, vertelt hij zelf.

