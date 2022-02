Hoge Veluwe uit scherpe kritiek op wolvenonderzoekers: ‘Rapport over de wolf moet overnieuw’

OTTERLO - Baron Seger van Voorst tot Voorst van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe zet zijn strijd in het wolvendossier voort. Hij wil een nieuw onderzoek naar de wolf in Nederland. Dat onderzoek moet gedaan worden door buitenlandse onderzoekers. Nederlandse wetenschappers zijn volgens Van Voorst tot Voorst bevooroordeeld.

In een uitgebreide brief aan de ministers Henk Staghouwer en Christianne van der Wal uit hij felle kritiek op het rapport, waarvan Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit een van de belangrijkste auteurs is. Het ministerie is een van de opdrachtgevers van het rapport dat als basis kan dienen voor nieuw beleid over de wolf. Er zijn op dit moment zo'n 15 tot 20 wolven in Nederland. De verwachting is dat het er meer gaan worden.

‘Feitelijke onjuistheden’

Onderzoeker Jansman en zijn collega's zijn volgens de baron uitgesproken voorstanders van de wolf in Nederland. Daardoor is het rapport door gekleurd, stelt hij. Bovendien staan er feitelijke onjuistheden in het rapport, zo zeggen ze in het park. Dat gaat onder meer over het aantal gedode dieren door honden ten opzichte van schapen. Ook andere groepen hebben daar twijfels over, zo bleek deze week.

Hoge Veluwe zit met wolf in de maag

Voor De Hoge Veluwe is de wolf een groot probleem. Ondanks hekken rondom het park, heeft het dier zich inmiddels toegang verschaft tot De Hoge Veluwe. Daar staan onder meer moeflons op het menu. Grazers die volgens de Hoge Veluwe nodig zijn om het park open te houden. ‘De verwachting is dat rond komende zomer, één jaar na binnentreding van de wolf, de totale moeflonpopulatie op de Hoge Veluwe is gedood', staat in de brief te lezen. Het park heeft inmiddels een deel van de dieren achter een wolvenhek geplaatst.

De komst van de wolf zorgt al enige jaren voor felle discussie. Volgens Van Voorst tot Voorst wordt in die discussie te weinig gekeken naar de impact van de wolf op de volledige Nederlandse natuur.