Hogere waterprijs voor grootverbruiker niet langer ‘ondenkbaar’ voor Vitens

Voor waterbedrijven was de lage prijs van water altijd heilig . Maar die tijden zijn, als het aan Jelle Hannema ligt, voorbij. De baas van Vitens pleit voor een hoger tarief voor mensen die drinkwater blijven gebruiken voor het besproeien van de tuin of het vullen van een zwembad.

Jelle Hannema (57) is duidelijk als hij vertelt over de problemen waar zijn waterbedrijf de afgelopen twee jaar tegenaan is gelopen. We zijn, zo vindt de Vitens-directeur, over onze watergrenzen heen gegaan. Jarenlang was Nederland het land van het afvoeren van water, het land van de droge voeten.

,,En dat hebben we eeuwen fantastisch gedaan met elkaar. Maar nu moeten we dat water juist meer vasthouden, gaan bufferen. Ik zou graag zien dat we weer eens klagen over nattigheid in plaats van over droogte.”

Meer water gepompt dan ooit